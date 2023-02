União reconhece situação de emergência em Erechim

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (MIDR) reconheceu a Situação de Emergência do município de Erechim. A informação foi publicada no Diário Oficial da União.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, decretou Situação de Emergência, por meio do decreto n.º 5.562, de 23 de janeiro de 2023, devido aos problemas decorrentes da seca e dos prejuízos causados pela estiagem na área rural, que já chegam a R$ 51 milhões, segundo relatório técnico da Emater, que apontou perdas em lavouras de milho, soja, na produção de carne e leite.

O índice de chuvas (pluviométrico) no território de Erechim dos últimos meses foi inferior aos anteriores e muito abaixo da média histórica registrada para o período, resultando na falta de água potável para o consumo humano. Atualmente, 45 famílias estão recebendo água com caminhão-pipa da Defesa Civil de Erechim.

Conforme os relatórios da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), até o momento, estima-se uma redução na produtividade de 55% na cultura de milho, 55% na cultura de milho silagem e 25% na cultura da soja.

E os problemas não param por aí, os efeitos da seca afetam, também, a pecuária, a bovinocultura de leite e a criação de bovinos de corte. As perdas já chegam a 25% na produção de leite, prejuízo estimado em R$ 2.372.832,00. Isso totaliza prejuízos estimados, até o momento, de R$ 51.079.432,00.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Manica, esta é a quarta vez, em sequência, que o município sofre danos com a estiagem. "Nos últimos três anos Erechim teve perdas com a falta de água devido às chuvas abaixo da média o que reflete diretamente na diminuição dos reservatórios dos mananciais, das reservas subterrâneas de água, poços artesianos que com uma nova estiagem acabam secando", explica ele.

O transporte de água potável para o consumo das famílias pode ser solicitado pelos números 199, (54) 99144-2450 e 3520-7011.