EGR intervém em rodovias do Vale do Taquari

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os motoristas para a execução de obras e serviços em oito estradas do Rio Grande do Sul nesta semana. No total, 18 frentes de trabalho estarão atuando em segmentos estratégicos que incluem obras viárias, reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização, roçada, limpeza de margens e tapa-buracos nos segmentos viários administrados.

A EGR alerta que a ação das equipes e a presença de máquinas na pista poderão causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento.

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, o cronograma de obras prevê a realização de intervenções para a manutenção do pavimento na RSC-453, do quilômetro seis ao sete, em Venâncio Aires, e do quilômetro 18 ao 20, em Cruzeiro do Sul. Além disso, a concessionária anuncia que a ERS-130, no quilômetro 75, em Lajeado, também passará por manutenção no pavimento. A EGR executa a implantação da sinalização horizontal e vertical do quilômetro quatro ao sete, em Venâncio Aires e do 15 ao 20, entre Mato Leitão e Cruzeiro do Sul. Paralelo a isso, ocorre a conservação rotineira com serviço de roçada e limpeza das margens do quilômetro 60 ao 90, entre Boa Vista do Sul e Garibaldi, na RSC-453; do quilômetro 75 ao 97, entre Lajeado e Encantado, na ERS-130 e do quilômetro 82 ao 100, entre Muçum e Vespasiano Correa, na ERS-129.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a atuação das equipes nas rodovias faz parte de um cronograma técnico, desenvolvido semanalmente pela empresa, observando as peculiaridades de cada região. "A finalidade de todas essas intervenções que prevemos é a qualificação das estradas em diferentes segmentos para que possamos entregar à população trechos rodoviários melhores em termos de trafegabilidade e, paralelamente, garantir mais segurança para os usuários", enfatiza Záchia.

A EGR solicita aos condutores que dirijam com cuidado, respeitando os limites de velocidade e as sinalizações nesses trechos, observando as intervenções e as possíveis restrições de trânsito.favoráveis..