A Cooperativa Sicredi Integração RS/MG patrocinou a instalação de "estações de hidratação" nos municípios de Forquetinha e Santa Clara do Sul. Os equipamentos visam a proporcionar conforto durante a prática de exercícios, incentivar a cultura gaúcha com o consumo do chimarrão e promover momentos de lazer com os animais de estimação.

Cada Estação de Hidratação dispõe de água gelada, água quente e água para pets com acionamento por botões e pedal. Possui sensores que geram dados referentes ao uso e acesso a painel de relatórios, dispenser com iluminação para uso noturno e acessibilidade para cadeirantes.

Em Forquetinha, a Estação foi instalada na Praça Municipal Julio Redecker e está em funcionamento desde o dia 31 de janeiro. Já em Santa Clara do Sul, o atrativo foi lançado oficialmente no dia 27 de novembro do ano passado e encontra-se na Praça Odilo Klein.