Pelotas cria canais de saúde digital pelo WhatsApp; áreas de saúde mental e doenças crônicas estão incluídas

A prefeitura de Pelotas iniciou, nesta segunda-feira (6), um canal de Saúde Digital focado em saúde mental e outro destinado a pacientes com hipertensão e diabetes. Por meio do WhatsPel, WhatsApp da Prefeitura de Pelotas, serão encaminhados semanalmente conteúdos de orientação e dicas de autocuidado que é necessário ter com essas doenças. O Departamento de Saúde Digital da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai executar a ação.

O WhatsPel Saúde Digital vai filtrar os contatos telefônicos de pacientes que já são acompanhados pelo Departamento de Saúde Digital e enviar convites para se cadastrar por meio de mensagens no WhatsApp, conforme explicou a coordenadora da Telemedicina da SMS, a enfermeira Ângela Lima. Quem quiser aderir, precisa responder a mensagem com "SIM". Caso o usuário opte por não participar, é só responder "NÃO".

Também haverá números pelos quais a população pode entrar em contato para receber os conteúdos e orientações. São eles: WhatsPel Saúde Mental: (53) 9976-9538 e o WhatsPel Condição Crônica: Hipertensão e Diabetes: (53) 9711-4509.

O WhatsPel Saúde Mental contará com dois tipos de conteúdos, um intitulado "Cuidando de si mesmo", que será enviado todas as semanas às terças-feiras, e outro voltado a atividades para equilíbrio da saúde mental, encaminhado às quintas-feiras. Os materiais contarão com vídeos e atividades que podem ajudar pacientes em momentos de ansiedade e agitação, e também para serem realizadas com intuito de evitar essas situações.

Meditação e exercícios físicos também estão incluídos nessa lista. As atividades podem envolver outras pessoas próximas do usuário ou propor um momento consigo mesmo, por exemplo. A ideia é propor todo dia uma atividade diferente para ser incluída na rotina.

Já o WhatsPel Condição Crônica, para pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes, será enviado diariamente. A programação inclui precauções com a saúde e como garantir qualidade de vida, além de orientações com saúde bucal, cuidados com a pele e dicas de nutrição, por exemplo. O funcionamento da Farmácia Municipal também será tema do canal.

Dentre os conteúdos já planejados, estão a atenção com a insulina e em quais condições manter os frascos, bem como o descarte de agulhas e seringas e a utilização correta da caneta aplicadora. Imagens que indicam locais do corpo onde pode ser aplicada a insulina também serão enviadas.

Além dessas duas ferramentas, também serão disponibilizados pelo Departamento de Saúde Digital, a partir de março, canais dedicados exclusivamente à saúde da mulher, de gestantes e de crianças de 0 a 5 anos.