A Prefeitura de Santa Cruz do Sul definiu um importante passo para o início da obra do viaduto do Arroio Grande. Em reunião com a Corsan foram acertados os termos para o deslocamento da rede de água do bairro.

O reposicionamento da adutora de abastecimento é necessário para a execução dos pilares de sustentação do viaduto. "Estamos atentos a todos os detalhes para que esta relevante obra transcorra da melhor forma e a nossa população possa usufruir de seus benefícios o mais rápido possível", afirmou o vice-prefeito e secretário de Planejamento e Orçamento, Elstor Desbessell.

A construção do viaduto tem previsão de início no segundo semestre deste ano. Segundo o acordo entre Prefeitura e Corsan, a autarquia fornecerá o material e o projeto executivo para o deslocamento da adutora. A execução do serviço será incluída no custo da obra do viaduto, ficando sob a responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório.