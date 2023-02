Uma semana depois da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, receber em Porto Alegre o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, e na oportunidade demonstrar o interesse de o município se tornar uma referência regional na área de traumato-ortopedia, mais um importante avanço na proposta foi dado. Uma nova reunião foi realizada com participação de representantes da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (16ª CRS) e do Hospital Estrela (HE), e no encontro as três partes envolvidas mostraram-se favoráveis à pauta.