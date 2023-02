A abertura oficial da safra do camarão, em Rio Grande, foi realizada na sexta-feira (3). O produto é uma das grandes forças de desenvolvimento econômico da região Sul do estado. A safra prossegue até o dia 31 de maio, conforme Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com dados levantados pela Secretaria da Pesca, Agricultura e Cooperativismo, cerca de 3 mil famílias rio-grandinas estão envolvidas na cadeia da pesca artesanal no município, número que corresponde a 60% de toda a região sul."Temos que mostrar para as pessoas que nós temos o melhor camarão do mundo. Podemos agregar oportunidades da cadeia produtiva, gerar emprego e renda. Além disso, é preciso fortalecer a indústria pesqueira, que está subaproveitada. Esse ato é um plantio que estamos fazendo para a recuperação do futuro", destaca o prefeito Fábio Branco.

Durante a cerimônia, 300 porções de paella de camarão, preparada pelos gourmets Marquetoti e Paes, foram distribuídas para o público presente. A iniciativa partiu da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Luciane Compiani Branco. A secretária afirma que essa é uma data significativa e que marca a trajetória da cidade. "É um momento de confraternizar e chamar a atenção para esse nicho que é tão importante para nós e faz parte do desenvolvimento do nosso município".