Iniciam as obras de ciclovia de 11km em Farroupilha

Foram iniciadas neste mês as obras da rota Desvio da Cerveja, com a execução do primeiro dos cerca de 11 quilômetros. O trecho vai da área urbana de Farroupilha, no bairro São José, até as divisas com Carlos Barbosa e Garibaldi.

O investimento total será de cerca de R$ 8,18 milhões, com recursos do governo do Estado (R$ 3,27 milhões) e contrapartida da Prefeitura de Farroupilha (R$ 4,91 milhões). A rota passará pela VRS-813, pelo distrito de Nova Sardenha e será interligada com outras ciclovias já existentes nos três municípios, ampliando o percurso e possibilitando que quem pedalar pela via passe por pontos de interesse gastronômico - como as cervejarias artesanais - cultural e ambiental.

"As ciclovias têm participação relevante no turismo na Serra. Detectamos que um dos turistas que têm o maior ticket médio é o ciclista. Ele vem com a família, com as bicicletas, investe, se hospeda e fica mais dias na região. Além disso, tem a questão do esporte, da saúde e do lazer, que também serão contemplados. Estamos fazendo uma das maiores ciclovias do Estado, estimulando o desenvolvimento e a geração de empregos", projeta o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin.