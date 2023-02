Retalhos de tecidos viram estojos em projeto de Butiá

O que, para muitos, são apenas sobras de tecidos sem utilidade, nas mãos de um grupo de costureiras, em Butiá, são transformados em estojos escolares. A ação prevê a confecção de 2,5 mil unidades, que farão parte dos kits escolares. Os materiais serão entregues, neste mês de fevereiro, para todos os alunos da rede municipal de educação, que retornarão às escolas para mais um ano letivo.

Responsável pela entrega dos kits escolares pelo sexto ano consecutivo, a Secretaria Municipal de Educação teve apenas o custo da compra dos zíperes As costureiras são participantes das oficinas da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que está vinculada a Secretaria Especial de Cidadania (SEC).

De acordo com a coordenadora Mara Rodrigues, o material utilizado é enviado por meio do projeto Envolva-se, do Sesc. "Estes parceiros recebem a matéria prima de empresas parceiras e organizam a distribuição os nossos projetos. Já foram muitas ações a partir desse trabalho e estamos felizes por contribuir com algo tão significativo, pois terá como destino as mochilas dos nossos alunos", explicou.