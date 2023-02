Empresa de logística recebe licença de operação da prefeitura e deve iniciar trabalhos em março em Estrela

Integrantes da prefeitura de Estrela realizaram uma visita técnica, na semana passada, à nova sede da empresa de logística Nimec, que ficará instalada na localidade de Santa Rita. Além de acompanhar as obras finais de estruturação do espaço, a comitiva entregou pessoalmente aos proprietários Reni Antônio e Fábio Nicaretta a licença de operação do empreendimento.

O prefeito Elmar Schneider afirmou que investimentos como o da Nimec são fundamentais para o objetivo de Estrela de tornar-se protagonista na geração de empregos e se consolidar como polo logístico no Rio Grande do Sul. "Ano passado realizamos o primeiro Congresso de Logística dos Vales. Estamos trabalhando muito, mas com planejamento, pois entendemos que para Estrela e o Vale do Taquari se destacarem ainda mais, definitivamente, precisamos ativar o entroncamento rodo-hidro-aéreo e ferroviário, para transportar as riquezas aqui produzidas para o mundo", afirmou o prefeito.

Cerca de R$ 3 milhões investidos na compra da área de cerca de 2,4 hectares, que estava sub judice, foram destinados pelo Ministério Público para duas áreas sociais. Parte deste valor será investido na construção da nova sede da Pousada da Criança, local de acolhimento de crianças em estado de vulnerabilidade, e a outra para o projeto do novo Canil Municipal.

Conforme os empresários que estão à frente do negócio na cidade do Vale do Taquari, a expectativa é dar início às operações no município a partir de 1 de março. A empresa Nimec foi fundada em 1975, atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, nos quais dispõe de três Centros de Distribuição (CDs). Em Estrela, o CD foi projetado para operar com até 30 caminhões simultaneamente na área de carga e descarga. Já a frota da empresa é de cerca de 100 veículos no total.