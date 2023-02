Balanço aponta retração no setor moveleiro em Bento Gonçalves

O Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) publicou um balanço sobre o ano passado no setor. Em 2022, quando a rotina começou a voltar ao normal, a compra de bens duráveis, como móveis, perdeu força para segmentos que antes estavam adormecidos - como turismo e entretenimento, por exemplo. Essa realidade ajuda a explicar a retração de faturamento e exportações das cerca de 300 empresas da região no ano passado.

Utilizando informações de banco de dados dos governos estadual e federal, o Sindmóveis apurou que as empresas do polo encerraram 2022 com R$ 3.1 bilhões de faturamento e US$ 54,5 milhões exportados - decréscimo de 3,1% e 27,6%, respectivamente, na comparação com 2021. A desaceleração do setor também impactou os empregos, que tiveram queda de 2,42%, mantendo 6.530 profissionais em atividade.

A presidente do Sindmóveis, Gisele Dalla Costa, destaca que o ano passado foi um equalizador para o mercado se reacomodar. "O desempenho do setor moveleiro em 2021 foi totalmente atípico, então já estimávamos uma retração em 2022 porque a base de comparação é muito elevada. As compras diminuíram no Brasil e também no mercado externo, e isso não significa que a cadeia moveleira esteja em crise, mas sim que está retomando seu ritmo natural", pontua.

Na avaliação do Sindmóveis, a tendência é que o setor se mantenha estável em 2023, podendo haver um breve avanço de 2% a 3% no faturamento do polo. "Aguardamos os desdobramentos do planejamento econômico do novo governo, mas com certeza medidas para o estímulo à contratação de funcionários, para a expansão do crédito e taxas de juros competitivas estão entre os fatores que podem reaquecer as vendas dentro do Brasil", comenta a presidente da entidade.

No entanto, aumentou a diversidade de países que adquiriam mobiliários do polo moveleiro de Bento Gonçalves. As peças produzidas na região chegaram a 59 países - aumento de 15% em relação a 2019, ano que antecedeu a pandemia.