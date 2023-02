Nova ligação entre Caxias do Sul e São Paulo inicia em março

O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, passará a ter mais uma opção de voos a partir do dia 26 de março. Nesta data, a Gol inaugura novo trecho entre Caxias do Sul e o Aeroporto de Congonhas, localizado na área central de São Paulo. O Boeing da companhia deve tocar o solo serrano às 15h25 e a decolagem está prevista para 16h50.

A atual malha de horários do terminal dispõe de voos regulares para os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de Guarulhos, município vizinho de São Paulo. A nova operação é fruto do fluxo constante de passageiros que utilizam o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. Em 2022, o terminal registrou 221.449 passageiros.

Em razão da demanda, o terminal tem procurado melhorar o atendimento aos usuários. Entre as inovações estão a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de embarque, desembarque e no terraço do prédio. Outras intervenções foram a construção de banheiros na sala de desembarque.

O diretor do terminal, Maurício Loreto D'Ávila, acredita que a nova operação trará benefícios à cidade. "Este voo para Congonhas é uma conquista para Caxias do Sul e região. Tínhamos demanda muito grande de passageiros que solicitavam o retorno dos voos ao Aeroporto de Congonhas. Paralelamente, 2023 é o ano em que vamos continuar investindo na infraestrutura do terminal e da área operacional. Os novos aparelhos de ar condicionado logo serão instalados. Outro investimento será na pintura da pista de aeronaves", revela.