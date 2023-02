Lajeado busca solução para o Parque Histórico Municipal

A Prefeitura de Lajeado publicou um chamamento público para Proposta de Manifestação de Interesse (PMI), que tem como finalidade obter estudos de viabilidade técnico, econômico-financeiro e jurídico para eventual elaboração de parceria público-privada ou de concessão dos serviços de revitalização, gestão e operação do Parque Histórico Municipal. O objetivo final é que, tendo andamento, o local tenha seu potencial melhor explorado com o apoio da iniciativa privada.

Nesta etapa, as empresas interessadas em realizar os estudos devem solicitar autorização ao poder público. O período para recebimento dos requerimentos de autorização para apresentação de estudos ocorre até a quarta-feira (8).

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, André Bücker, o objetivo do estudo é apresentar soluções para o espaço e como será feito o processo, considerando os aspectos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos. "O município oportuniza que as empresas identifiquem as necessidades para gestão, operação e manutenção do parque. Posteriormente, vamos avaliar os estudos e as propostas e, a partir daí, elencar o que é pertinente para formalizar em edital de concorrência. Dependendo do que os estudos apresentarem, vamos avaliar se faremos uma concessão dos serviços públicos ou se será uma PPP", explica Bücker.

O Parque Histórico de Lajeado, também conhecido como Deutscher Kolonie Park, foi inaugurado em 8 de novembro de 2002. É um espaço cultural e turístico com concepção de aldeia-museu, localizado na avenida Lourenço Mayer da Silva, no bairro Alto do Parque. O local conta com 24 edificações - com escola, salão de baile, ferraria e moinho -, formando uma grande coleção de estruturas arquitetônicas construídas em estilo enxaimel pelos imigrantes alemães entre 1860 e 1910. Atualmente, funcionam no Parque Histórico o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), da Amturvales, na entrada do parque, e uma cafeteria, que abre nos finais de semana e feriados.