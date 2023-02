A prefeitura de Santo Ângelo e a direção da Central do Bem abriram as tratativas com o Senac para a oferta de cursos profissionalizantes às famílias atendidas pela rede pública socioassistencial da cidade. O Executivo quer a elaboração de um plano estratégico para profissionalização da mão de obra, com o objetivo de garantir oportunidades de emprego e renda às mães chefes de famílias e aos pais em situação de vulnerabilidade social.

"Queremos um programa que encaminhe e reposicione chefes de família no mercado de trabalho. É também o fortalecimento da parceria que o município mantém com o Senac", assinalou o prefeito Jacques Barbosa. A primeira-dama, Juliana Barbosa, afirmou que o programa deve abranger todos os usuários da rede pública de Santo Ângelo que participem das atividades da Central do Bem, dos centros de referência em assistência social (Cras e Creas), mulheres vítimas de violência doméstica e beneficiários dos programas sociais geridos pelo município.

Na reunião foram discutidos quais os setores carentes de mão de obra capacitada, carga horária, metodologia e regramento para participar dos cursos profissionalizantes. Em novo encontro a ser agendado posteriormente, os dados compilados e a proposta de cursos do Senac serão apresentados para avaliação da direção da Central do Bem e da prefeitura.