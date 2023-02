Refis de Caxias do Sul deve incluir contribuintes com grandes dívidas

A instituição do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2023 para pessoas físicas e jurídicas é uma das propostas protocoladas pelo município de Caxias do Sul no Legislativo O Refis 2023 visa contemplar contribuintes com débitos com a prefeitura e ainda não tem data para iniciar, pois o projeto precisa ser aprovado e sancionado.

Neste programa, além das negociações envolvendo contribuintes com pendências junto ao Fisco Municipal, foi incluída uma inovação em relação aos outros programas já executados: os grandes devedores. Para enquadrar-se na modalidade são necessários débitos superiores a 100 mil vezes o Valor de Referência Fiscal (VRM). Considerando o valor atual do VRM de R$ 42,62, o programa alcançará, de forma diferenciada, pessoas físicas e jurídicas que se propuserem a regularizar pendências acima de R$ 4,262 milhões.

O projeto não confere qualquer desconto nos valores de origem dos créditos municipais, nem de atualização monetária. A proposta propõe descontos de até 100% sobre juros e multas para pagamento à vista e parcelamento em até 120 vezes. "É uma solução que oportuniza aos grandes devedores o adimplemento das suas obrigações segundo critérios específicos, sem retirar dos pequenos devedores a oportunidade de quitação dos seus débitos em condição mais vantajosa para que todos possam se reorganizar financeiramente e atingir a regularidade fiscal", explica o secretário da Receita, Roneide Dornelles.

Os contribuintes com valores abaixo de R$ 4,262 milhões também terão descontos diferenciados para pagamento à vista, podendo chegar a redução a 100% sobre os juros e multas. Nesta categoria é possível parcelamentos em até 30 vezes com descontos de 10% a 60% sobre juros e multas.

O município trabalha com um estoque de dívida ativa de R$ 953.4 milhões, sendo R$ 625.3 milhões em créditos ajuizados. Dornelles explica que a maioria dos contribuintes com débito acima do valor máximo que o Refis irá abranger discute esses valores judicialmente.