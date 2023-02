O Hospital Bom Jesus estará apto a oferecer cirurgias eletivas a partir desta próxima semana, de acordo com a confirmação feita pela secretaria estadual de Saúde. Também foi tratada a questão do funcionamento de 10 novos leitos de Saúde Mental para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que foram viabilizados com o investimento de R$ 600 mil do programa Avançar do Governo do Estado.

"Estamos felizes por contribuirmos com essa evolução do hospital", afirmou a secretária Arita Bergmann. Com esse investimento, o serviço será ampliado e poderá atender outros municípios da região . "As populações de municípios como Jaquirana e São José dos Ausentes também serão beneficiadas", disse a prefeita, Lucila Maggi O Hospital Bom Jesus é administrado pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, (FUCS). Possui 32 leitos de internação, realiza endoscopia, colonoscopia e exames de ultrassom, entre outros procedimentos.