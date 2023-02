Comusa retoma obras em tubulações em Novo Hamburgo

Com quase 50% dos mais de 900 quilômetros de redes já substituídas, a Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo retomou as obras que vão substituir as tubulações de ferro e fibrocimento por um material mais resiliente e durável, chamado de PEAD. A nova etapa prevê 20 novos quilômetros de redes ainda em 2023, com um investimento de R$ 6 milhões em recursos próprios.

Além de instalar novas redes, também será feita a ligação de ramais em áreas que já receberam as tubulações de PEAD em outras etapas. O vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, afirma que a retomada do programa foi possível pelo trabalho de gestão e redução de gastos. "São recursos próprios que estão sendo reinvestidos para a população. Redes novas significam menos rompimentos, menos falta d'água e um conserto mais rápido quando houver um vazamento. Além disso, todas essas redes estão saindo do meio das ruas e indo para as calçadas, o que facilita o processo sem afetar o trânsito", explica Márcio.

Na primeira etapa da retomada, o bairro Centro receberá a instalação de novas redes, mas outros bairros já estão contemplados ainda em 2023. "Canudos, que é um dos locais onde mais temos rompimentos nas redes antigas e ainda não havia sido beneficiado, está nos planos para este ano. Vale lembrar que aumentamos também o número de válvulas reguladoras de pressão (VRP) em toda a cidade, já são quase 60. Esse mecanismo auxilia na redução de rompimentos e garante o melhor funcionamento das nossas redes", finaliza o diretor.