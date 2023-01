Novo Hamburgo tem alerta por conta de focos do Aedes aegypti

O último Levantamento Rápido de Índice para o Aedes aegypti (LIRAa), realizado durante este mês de janeiro, classificou a cidade Novo Hamburgo como "em iminente perigo à saúde pública". O Ministério da Saúde caracteriza os municípios segundo o seu Índice de Infestação Predial (IIP), quando índices inferiores a 1%, são considerados em condições satisfatórias; de 1% a 3,9%, em iminente perigo à saúde pública; e superior a 3,9%, há risco de surto de dengue ou outra doença relacionada ao Aedes aegypti. O atual levantamento no Município obteve um IIP de 1,1%.

Em comparação ao LIRAa realizado no mesmo período em 2022 (IIP 4,9%), o índice encontrado é menor, no entanto, evidencia que o mosquito ainda está presente em muitos imóveis da cidade. "Historicamente, o pico da proliferação do mosquito ocorre nos meses de março e abril. Então, a partir dos dados do LIRAa, fica evidenciado que agora é a hora de agirmos preventivamente para evitarmos uma infestação logo ali na frente. Por isso, peço que realizem uma vistoria em suas casas e eliminem possíveis focos do mosquito. São medidas bem simples, mas que ajudam na prevenção da doença", comenta o secretário de Saúde, Marcelo Reidel.

O LIRAa aprontou que 57% dos focos encontrados de Aedes aegypti nas casas estão concentrados em locais como pratos para vasos de flor, baldes para coleta de água ou recipientes que estão sendo utilizados em alguma função. Outros 29% dos focos foram localizados em depósitos fixos de resíduos nos pátios. Outro ponto de foco que chamou a atenção no levantamento é que 8% estavam em depósitos naturais, principalmente, em bromélias.

O município do Vale do Sinos registra um caso confirmado de dengue em 2023. Trata-se de um homem, de 25 anos, morador do bairro São Jorge. Nesta terça-feira (31), a partir das 6h, será realizada a aplicação de inseticida na região. Os moradores da localidade estão sendo avisados da ação.