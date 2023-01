Golpe aplicado por falso médico é identificado em hospital de Canoas

Um golpista se passa por médico de um dos hospitais de Canoas para extorquir famílias de pacientes. Desta vez, o sujeito entrou em contato com a familiar de um internado do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) pedindo uma quantia via Pix para a realização de um procedimento médico.

O valor solicitado, inicialmente, era de R$ 500,00. Com a negativa, o golpista baixou a quantia para R$ 112, recebendo o PIX da irmã do paciente. Ao ser informada pelo hospital que se tratava de um crime, a vítima foi até à Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (30), para fazer um boletim de ocorrência.

Segundo o secretário de Saúde de Canoas, Aristeu Ismailow, a prática é crime e deve ser denunciada tanto para o hospital quanto para a Polícia Civil. "Nenhum médico ou funcionário do Graças ou de qualquer hospital de Canoas pode cobrar para a realização de exames ou cirurgias, pois são equipamentos do Sistema Único de Saúde (SUS)", afirma. "O hospital atende convênio privado, mas qualquer tipo de cobrança não será via WhatsApp e, sim, por meio dos contatos oficiais dos planos de saúde", acrescenta.

Outro registro de golpe semelhante ocorreu no dia 23 de dezembro do ano passado, quando um familiar perdeu mais de R$ 3,3 mil. em ação semelhante. A mesma tática foi utilizada pelo criminoso, entretanto, o paciente era do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC). "Pedimos a todos que divulguem que nenhum hospital público pode cobrar pela realização de procedimentos médicos. O SUS garante essa gratuidade e golpes devem ser denunciados", concluiu o secretário de Saúde de Canoas.