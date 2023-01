'Superparadas' de ônibus começam a ser instaladas em Lajeado

As estruturas metálicas da chamada superparada de ônibus da avenida Benjamin Constant foram instaladas em Lajeado. O projeto integra o novo plano de mobilidade urbana da cidade e visa garantir a acessibilidade e o conforto dos usuários do transporte público da cidade. São duas superparadas sendo instaladas: uma na Avenida Benjamin Constant, e a outra na rua Carlos Von Koseritz, em frente ao Hospital Bruno Born. A previsão é que fiquem prontas em até 15 dias.

Após a instalação das estruturas metálicas, as superparadas receberão pintura e vidros. Os equipamentos têm capacidade para até 30 pessoas sentadas, contam com vidro laminado com proteção contra o calor e película de proteção ultravioleta, e são equipadas com luminárias de LED com sistema de energia com placas solares. Serão instalados eletrodutos que possibilitarão, no futuro, a instalação do sistema de climatização.

Com esta etapa concluída, o Departamento de Trânsito realizará a sinalização horizontal e vertical nos locais, e a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos finalizará a acessibilidade das calçadas nos arredores. Segundo o Secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, Giancarlo Bervian, a empresa responsável pela obra solicitou mais 15 dias para finalizar a obra.

"Para essa obra, realizamos diversas reuniões entre equipe técnica da prefeitura e a empresa concessionária do transporte público, a Azul, para definir o melhor local para a instalação. Foram consideradas questões como número de usuários, acessibilidade, fluxo de pedestres e trânsito e, agora, está próxima de ser finalizada" ressalta o secretário.

As novas superparadas foram adquiridas com recursos da Prefeitura, com o custo unitário de R$ 89.4 mil. A Prefeitura planeja construir mais duas paradas deste tipo na avenida Benjamin Constant. Os locais ainda estão sendo analisados pela secretaria responsável.