São Sepé organiza nova edição do programa Juro Zero

O programa Juro Zero, criado em São Sepé com o objetivo de disponibilizar linhas de microcrédito com juros subsidiados para autônomos, MEI e ME, de R$ 5 mil a R$ 12 mil, foi concluído. Nesta edição, 40 empreendedores tiveram acesso ao crédito sem pagar juros ou taxas bancárias, e através de uma parceria com o Sebrae, receberam consultoria para organizar o valor recebido.

Seguindo a parceria entre a prefeitura, Sicredi e Sebrae, o Escritório de Desenvolvimento já trabalha numa nova edição no programa, para beneficiar ainda mais empresários de São Sepé. No entanto, ainda não há previsão de quando essa nova edição acontecerá, mas a previsão é que novidades sejam divulgadas em breve pelos organizadores.

"Os empreendedores que tiveram acesso ao crédito puderam reorganizar seu fluxo de caixa, investir em novos equipamentos ou estoque, e através do diagnóstico aplicado pelo Sebrae, identificar as principais necessidades do negócio. A segunda edição será mais uma oportunidade de alavancar os pequenos negócios do município", destacou Camila Ongaratto, analista de relacionamento com o cliente do Sebrae.