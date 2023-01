Em uma cerimônia que reuniu membros de associações, grupos ligados ao esporte e executivo gramadense, o prefeito Nestor Tissot, recebeu das mãos do diretor da Aces Europe, Nuno Sanos, a bandeira que oficializa para Gramado o título de Cidade Sul-Americana do Desporto. O reconhecimento é oferecido pelo parlamento europeu e pela Aces Europe com o objetivo de premiar cidades pela excelência em seus programas, projetos, eventos e planejamentos voltados para o incentivo às práticas esportivas.

Realizado inicialmente na Europa, o prêmio chegou na América do Sul no ano passado, contando com a chancela da Unesco e do governo federal. A cerimônia foi marcada pela exaltação do trabalho realizado na cidade e reafirmação da importância do uso do esporte como ferramenta de inclusão e de promoção da saúde. "Como prefeito e como cidadão estou muito orgulhoso porque essa distinção nos dá motivação e a certeza que estamos no caminho certo, nos dando a possibilidade de buscar novos recursos em Brasília para seguir crescendo na área esportiva", destacou o prefeito Nestor Tissot.