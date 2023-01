Custo do material escolar impacta bolso dos pais em Caxias

A semana deve ser de grande movimentação para os negócios voltados ao segmento de ensino. Papelarias, livrarias, lojas de uniforme e o setor de transporte devem sentir o grande fluxo de consumidores pelas ruas de Caxias do Sul. Um pesquisa inédita da CDL do município, realizada com 777 moradores da cidade, identificou que 76% das compras devem ocorrer entre o fim de janeiro (32,7%) e o início de fevereiro (43,4%).

O poder de compra dos consumidores pode influenciar na decisão da escolha dos produtos e serviços relacionados à volta às aulas. De acordo com o estudo da CDL Caxias, neste ano o gasto médio, por estudante, em materiais escolares deve chegar a R$ 236,57, enquanto que em uniformes alcança R$ 295,63 por aluno. Já no serviço de transporte escolar, a projeção mensal é de R$ 231,80.

"Para 53,6% dos participantes, o investimento necessário para a aquisição de materiais escolares será maior neste ano em relação ao ano passado, e isso está diretamente ligado a alta da inflação. Um levantamento da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, por exemplo, mostra que o preço do material escolar está entre 15% a 30% mais caro no país", contextualiza Cleber Figueredo, coordenador de Tecnologia, Informação e Inovação da CDL Caxias do Sul.

Os efeitos da alta da inflação estão pesando no bolso dos consumidores. Para economizar, 28,9% dos entrevistados pela CDL Caxias disseram que irão reutilizar materiais escolares do ano passado e 26,2% afirmaram que não comprarão todos os itens solicitados pelas escolas. Na hora da escolha, as papelarias e livrarias lideram a preferência dos caxienses, seguida das lojas de departamento e dos supermercados.

"Cerca de 57% dos pais ou responsáveis que foram entrevistados apontaram que a presença dos estudantes influencia nas escolhas. Inclusive, por este motivo, parte deles revelaram que não levam os jovens juntos para a compra", assinala o coordenador da CDL Caxias.

Além dos materiais escolares, antes de iniciar o ano letivo, as famílias também devem adquirir uniformes e buscarão o serviço de empresas de transporte. Entre os participantes da pesquisa da CDL Caxias, 31,4% declararam que irão comprar uniforme novo, enquanto 34% afirmaram que utilizarão a mesma roupa do ano passado.

Pouco mais de 40% dos participantes do levantamento revelaram que os estudantes irão caminhando até a escola, 25% com transporte dos pais ou responsáveis e 22,9% com veículo privado. Apenas 7,7% utilizarão transporte escolar público e 3,6% ônibus coletivo urbano.

A primeira Pesquisa de Intenção de Compras de Volta às Aulas da CDL Caxias foi realizada com 777 moradores de diferentes pontos da cidade, entre os dias 17 e 19 de janeiro. Com o lançamento, a Pesquisa de Intenção de Compras de Volta às Aulas passa a integrar o calendário oficial dos estudos das principais datas para o comércio local.