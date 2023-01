Caxias do Sul vai sediar fórum sobre energia solar em abril

O avanço da energia solar no Rio Grande do Sul e no Brasil, o potencial de ampliação de instalações eficientes, a nova legislação vigente e a geração de oportunidades nas escalas sociais, ambientais e econômicas com a gestão de projetos solares são pautas que estarão em destaque no 3º Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética. O evento, que contará com mais de 20 palestras, ocorrerá nos dias 4 e 5 de abril, no Centro de Eventos da Festa da Uva em Caxias do Sul.

De acordo com o coordenador do evento, Tiago Cassol Severo, a programação do evento foi desenvolvida com o intuito de difundir conhecimento sobre o setor de energia solar, com capacitações e trocas de experiências. "O setor de energia solar e eficiência energética tem gerado, além de energia elétrica limpa e renovável, empregos, economia para famílias e empresas e diversas oportunidades. Entretanto é um mercado de intensa competição e está passando por uma mudança de legislação e entrada de novas tecnologias que precisam ser aprofundadas pelo setor", destaca Cassol.

Com propostas que apontam para questões sobre a qualificação do setor de energia solar, atualizações sobre a regulamentação do setor, tendências para novos negócios e inovações de startups para o mercado solar, o fórum receberá os palestrantes Renata de Azevedo, da equipe técnica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Eberson José Thimmig Silveira, diretor do Departamento de Energia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, e Frederico Boschin, advogado especialista no setor. No segundo dia do fórum, o navegador e escritor brasileiro Amyr Klink encerrará o evento abordando o tema "Planejamento como base para o sucesso".