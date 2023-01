Estrela recebe aval do Estado para criação do Parque Ecológico das Figueiras

A prefeitura de Estrela recebeu do Estado aval para dar andamento ao projeto que pretende transformar um espaço consolidado de preservação da mata nativa, no interior do município, no Parque Ecológico das Figueiras. A proposta foi apresentada pelo prefeito Elmar Schneider em reunião com a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, nesta semana, em Porto Alegre.

Localizado em Linha Santa Rita, o espaço foi criado em 2006 e abriga atualmente o horto municipal, lagos naturais e uma grande porção de mata nativa. Uma casa centenária, bem no centro do espaço, também pretende ser reformada e utilizada.

Conforme a diretora de Meio Ambiente, o parque deve contar com trilhas de interpretação ambiental que circundam todo o espaço. "Em alguns locais elas serão suspensas, criando uma maior integração do visitante com a natureza", conta Tanara.

Quiosques serão construídos para utilização da comunidade. Além disso, pórtico de entrada, estacionamento e o cercamento de toda área fazem parte da proposta.. O horto já existente e que hoje abastece o município com mudas utilizadas nos espaços públicos também deverá ser ampliado.

Com o aval do Estado, a secretária de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade, Carine Schwingel, diz que agora as equipes técnicas estarão empenhadas em criar os projetos arquitetônicos, orçamentos e todo detalhamento. "O objetivo é em um novo encontro com o Estado apresentar o projeto mais profundamente, para assim iniciarmos as tratativas de implementação do parque", ressalta.

Para o prefeito Elmar Schneider, o Parque Ecológico das Figueiras será mais um local para que a comunidade entre em contato com as belezas naturais do município. "Essa integração do homem com a natureza e nosso olhar para Educação tem sido nossa busca diária por investimentos", enfatiza o prefeito.