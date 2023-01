A Prefeitura de Imbé iniciou mais uma obra de asfaltamento, na Rua Sobradinho, no trecho entre as avenidas Garibaldi e Caxias do Sul. Conforme o prefeito Ique Vedovato, também serão asfaltadas as ruas Herval, entre a Garibaldi e a Caxias do Sul; Bom Jesus, no trecho entre as Avenidas São Luiz e Carazinho; e Canoas, entre as Avenidas Caxias do Sul e Carazinho. Ique ressalta que, com essas obras, estão sendo criadas alternativas de fluxo à Avenida Paraguassú e também para garantir uma melhor trafegabilidade de veículos por conta do comércio da avenida Caxias do Sul e, mais especificamente sobre o asfalto das ruas Herval e Sobradinho. "Estimamos um investimento em torno de R$ 1,5 milhão com esses novos asfaltamentos", disse o prefeito.