A abertura oficial da Feira Municipal da Uva em Pelotas acontece nesta segunda-feira (30), às 9h30min, no Largo do Mercado Central. Serão instaladas bancas nos bairros e no Laranjal com venda da fruta in natura, além de suco, vinho e derivados entre os dias 30 de janeiro e 12 de fevereiro.

A abertura gficial da Colheita da Uva 2023 acontece no dia 11 de fevereiro, a partir das 13h30min na propriedade do produtor Dirceu Nunes Kurz, no 8º distrito, na Colônia Santa Helena. A entrada e o estacionamento no local da festividade, na zona rural, serão gratuitos.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural a expectativa de produção no município, nesta safra, é de 540 toneladas. "A qualidade do produto tem chamado a atenção não somente dos pelotenses como também de outras regiões do estado que consomem a fruta cultivada por aqui, estamos muito confiantes na safra deste ano", disse.