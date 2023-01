Prefeitura de Santa Cruz do Sul consegue êxito na Justiça em ação contra a Uber

A prefeitura de Santa Cruz do Sul obteve vitória judicial para garantir que a legislação municipal, que regulamenta a atividade de transporte por aplicativos, seja cumprida pelas empresas operadoras do serviço no município. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deferiu tutela recursal postulada pelo município nos autos de Ação Civil Pública ajuizada contra a Uber, impondo que a empresa cumpra as determinações sobre o cadastramento das plataformas de transporte por aplicativo junto à administração municipal, a fim de que possam operar o serviço de maneira regular.

Na via administrativa a Uber vinha ignorando as notificações enviadas pela prefeitura para o devido cadastramento. De acordo com a decisão do desembargador Eduardo Uhlein, a Uber está descumprindo a legislação municipal, "pois mesmo sem realizar o credenciamento, embora notificada formalmente para tanto, continua operando no município de Santa Cruz do Sul, de forma irregular, portanto, à margem da lei, e fora de qualquer controle administrativo e fiscalizatório, colocando sob potencial risco os passageiros que se utilizam dessa espécie de transporte e ao mesmo tempo inviabilizando o próprio gerenciamento eficiente do sistema de transporte municipal".

Com a decisão proferida pelo judiciário e vitória do município na ação, ficou determinado que a Uber deve realizar o cadastramento municipal, de acordo com a legislação do município, sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da medida. A Procuradoria-Geral do Município anunciou, após a resposta favorável ao seu pedido no processo, que entrará com ação judicial contra os outros três aplicativos de transporte atuantes no município - Garupa, 99Pop e Embarcaí. Essas empresas ainda não atenderam à obrigação do cadastramento.