Intervenções começam a gerar resultados positivos no rio Gravataí

As soluções apresentadas pela Corsan à prefeitura de Gravataí para evitar o desabastecimento de pelo menos 150 mil pessoas no município começam a gerar os primeiros resultados. De acordo com o Boletim de Estiagem da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, divulgado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema/RS), o nível do rio subiu 25 centímetros - de 21 para 46.

O Grupamento Ambiental da Guarda Municipal e da Defesa Civil de Gravataí, além da Guarda Florestal do Estado, percorreu o rio em uma nova ação de fiscalização na semana passada. Os agentes públicos também acompanharam o andamento dos trabalhos para desviar água da Barragem do Incra no Banhado dos Pachecos, em Viamão, pelo Canal do DNOS, e garantir água às populações de Alvorada e Gravataí.

Cinco máquinas realizam a dragagem de um trecho de sete quilômetros do Canal do DNOS entre a barragem e o Rio Gravataí. A execução do serviço já permite uma vazão maior de água, resultando na elevação do nível verificada no rio, no ponto de captação, no Passo dos Negros, em Gravataí. Após a conclusão, que está prevista para os próximos dias, a intervenção garantirá um volume aproximado de 400 litros por segundo.

A construção de uma contenção no bairro Mato Alto foi uma das alternativas apresentadas pela Corsan ao município, que está em alerta com o risco de desabastecimento por conta da seca. A barreira com um metro de altura tem a finalidade de represar a água, que será desviada do Banhado dos Pachecos e garantir água na torneira de aproximadamente 40 mil residências. Já foi possível observar a água quase na altura da contenção erguida, com 150 metros cúbicos de pedra.

A recuperação do nível do Rio Gravataí é vista como necessária para assegurar o equilíbrio natural de todo um ecossistema. Diante de tal importância, o município e a empresa estadual acompanham o tema de forma permanente em busca de outras soluções, como o uso emergencial de outros mananciais e até mesmo a compra de água de açudes particulares. "Estamos não só cobrando ações da Corsan, mas trabalhando juntos, oferecendo todos os recursos, para encontrarmos as soluções, ainda que de forma emergencial", reitera o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon.