Hospital de Caxias do Sul inaugura espaço e duplica o número de leitos para a UTI

Foi realizada, no fim da semana passada, a inauguração da ampliação da nova Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI) do Hospital da Unimed de Caxias do Sul. O novo espaço dobrou o número de leitos e recebeu investimento de R$ 9,7 milhões. A cerimônia contou com lideranças do município.

O local, com a expansão, passa de 20 para 40 leitos para o atendimento de alta complexidade. O espaço conta com 850 metros quadrados. De acordo com a direção da instituição hospitalar, o ambiente também contará com uma nova organização, tanto na área de segurança como humanização no atendimento.

"Estamos apresentando uma nova área com equipamentos de ponta. Somos, sem dúvida, a melhor UTI adulto do Estado. A pandemia veio e nos deixou uma lição, melhorar nossa capacidade de atendimentos em leitos", afirmou o presidente da Unimed Nordeste-RS, Ronaldo Mattia.

Entre as novas tecnologias empregadas na UTI adulto estão as estativas, estruturas aplicadas para facilitar a mobilidade do leito. Desta forma, elas mantêm suspensos os equipamentos que monitoram as condições de saúde do paciente. A alteração possibilita um local com menos fios e condições perfeitas para a higienização.