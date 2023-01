A prefeitura de Santo Ângelo assinou protocolo de intenções com a Corsan para implantação do projeto Nascentes do Futuro, por meio do Programa Especial de Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos (PPSA). A iniciativa oferece compensações financeiras por serviços ambientais hídricos aos proprietários de terras que mantiverem e melhorarem as condições das nascentes e matas ciliares, com prioridade para o Rio Itaquarinchim, ponto de captação de água para o abastecimento da população.

A formalização do pacto pelo meio ambiente tornou a cidade das Missões a segunda do Rio Grande do Sul a integrar o programa da Corsan que remunera as ações de conservação e restauração do meio ambiente melhorando a disponibilidade, a qualidade das águas e aprimorando o sistema de tratamento da água, reduzindo o uso de insumos. Santo Ângelo tem 37 nascentes declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que servirão como base para o inventário de campo.

A partir da assinatura do protocolo entre a Corsan e a prefeitura, cerca de 10 propriedades rurais terão acompanhamento técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e da Emater para a preservação das nascentes e produção de água, com recursos da Corsan para o pagamento por serviço ambiental. A empresa vai informar como esses valores serão pagos.