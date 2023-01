A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas monitora a situação de um paciente suspeito de ter contraído dengue. O caso, que pode ser o primeiro registrado na cidade este ano, depende do resultado do exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen) para ser confirmado.

A infecção foi identificada em uma paciente do sexo feminino que estava em viagem de férias na cidade de Torres e apresentou sintomas quando retornou à cidade. A paciente teve diagnóstico positivo em teste realizado por laboratório particular.

A paciente apresentou sintomas como febre, dores de cabeça, dores musculares, erupções e manchas avermelhadas pelo corpo e no momento está assintomática. Todas as pessoas com que teve contato também estão sendo monitoradas.