A RGE finalizou uma importante ação de regularização para 309 clientes de Canoas. A distribuidora investiu R$ 1,1 milhão, atuando em pontos de vulnerabilidade social no bairro Fátima, no Cohafa, e bairro Guajuviras, no Nova Nancy.

A regularização, que faz parte do Programa de Eficiência Energética, consiste na instalação da entrada da energia monofásica na residência, com medidor, poste e cabeamento (ramal de ligação), dentro dos padrões técnicos e de segurança. Os equipamentos e a execução do serviço não têm custo para o consumidor, é pago pela RGE.

Além da regularização da entrada dos clientes, foram 3,4 quilômetros de rede construídos e 74 novos postes instalados. A concessionária ainda pretende investir R$ 375 mil em projetos na cidade em 2023.