O secretário da Saúde de Estância Velha, Cassius Lenzi confirmou que a demanda de ecografias está em dia, ou seja, sem fila de espera. Antes a espera pelo exame podia variar de quatro a seis meses.

"Para diminuir o tempo de espera para a realização do exame nós contratamos mais uma empresa para prestar o serviço", explica o prefeito Diego Francisco. "Nosso objetivo é que a população seja atendida nas suas demandas o mais rápido possível", finaliza Diego.

Atualmente, o paciente recebe o encaminhamento no posto de saúde e assim que encaminha o pedido na Secretaria da Saúde já sai com a data do exame marcada. Cerca de 650 ecografias são realizadas por mês no município. "A realização do exame pode aguardar alguns dias, por conta da agenda da empresa que presta o serviço, mas já sai do setor de marcação de exames com a data marcada", completa o secretário Cassius.