Santa Rosa amplia número de vagas para crianças em escolas

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, anunciou novas vagas para a Educação Infantil do município. Através de uma parceria com o Estado, o município vai disponibilizar mais 220 vagas em turmas de berçário, maternal e pré-escola. As novas vagas já poderão ser ocupadas a partir do início do ano letivo, em fevereiro.

As crianças serão atendidas em salas de aulas cedidas por algumas escolas estaduais, sob a coordenação da Secretaria de Educação. Outras 220 vagas já foram criadas desde 2021 e mais 559 vão ser ofertadas com a conclusão das três escolas que estão em construção. Dessa forma, a projeção é a abertura de cerca de 1 mil novas vagas na Educação Infantil de Santa Rosa.

Mais de R$ 11,8 milhões estão sendo investidos nos três grandes projetos de construção de três escolas de Educação Infantil, com previsão de conclusão no segundo semestre deste ano letivo - escolas Andressa Ferreira, Vila Pereira e São Francisco. Serão 10 salas de aula em cada, refeitório, sala de professores, solários, espaço recreativo e demais ambientes planejados e organizados.

A secretária de Educação Lires Zimermann ressalta o empenho de todos os profissionais, "Contamos com um quadro de professores muito qualificados e com todos os investimentos vamos conseguir avançar ainda mais neste ano. As novas vagas são fundamentais para as famílias que precisam deixar os filhos na creche para poderem trabalhar", afirmou.