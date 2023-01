A prefeitura do Rio Grande decretou situação de emergência nesta quinta-feira (26). A medida dará fôlego ao município para enfrentar os impactos da estiagem. "Já estamos fazendo levantamento das propriedades atingidas e os prejuízos causados. Agora, com o decreto assinado, vamos conseguir apoiar os produtores com o devido amparo legal", destaca Fábio Branco.

O município já deslocou quatro retroescavadeiras para as zonas rurais. O objetivo é aprofundar açudes e microaçudes que possam auxiliar pecuaristas e produtores rurais. "O mesmo será feito com os pescadores. Precisamos fazer a retirada de resíduos para que eles possam voltar a trabalhar. Com as máquinas, vamos conseguir abrir os espaços necessários para isso" disse o prefeito.

De acordo com levantamento feito no município, as principais perdas são na pecuária leiteira e de corte, assim como na cultura do milho. Na pecuária, a ausência de chuvas prejudica muito as pastagens, o que repercute na redução do peso do gado, assim como na produção leiteira. Estimativas apontam uma perda de cerca de 40%, tanto na pecuária leiteira quanto na de corte.