Prefeitura de Venâncio Aires busca respostas junto à Corsan

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, liderou uma reunião com a superintendência regional da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) para tratar dos problemas de coloração na água que chega até as casas venâncio-airenses. Com aumento do número de reclamações nos últimos dias, a prefeitura decidiu subir o tom com a companhia e comunicou que terá uma rigidez maior à fiscalização do contrato e acompanhamento do Ministério Público.

O superintendente regional, José Roberto Epstein, acompanhado do gerente local, Ilmor Dörr, e de técnicos responsáveis pelo tratamento e qualidade da água, escutaram os relatos e receberam amostras da água que abasteceu alguns bairros. Apesar de reconhecer problemas pontuais, a Corsan não confirmou a origem do mesmo, afirmando se tratar de resíduos de ferro e manganês após interrupção de abastecimento por queda de energia. O engenheiro químico responsável da Corsan, Fabrício Malgarin Pulgatti, garantiu que as coletas de qualidade da água seguiram no município e atestaram a potabilidade.

Sobre questões de abastecimento e estiagem, a Corsan garantiu que o arroio Castelhano está com boa capacidade de captação e abastecimento de água, mas solicitou seguir as orientações aos arrozeiros e à população para controle do consumo. O superintendente também anunciou 180 dias para apresentação do estudo final de um novo reservatório e fonte de captação de água para Venâncio Aires.

Entre as novidades que a Corsan apresentou, durante a reunião ao município, está a automação das análises e do controle de parâmetros de potabilidade da água. O monitoramento e dosagem de produtos para tratamento da água, que até então era feito manualmente, está passando por automatização e deve entrar em operação até o final deste mês. O novo sistema promete garantir controle online, 24 horas, da qualidade da água que sai da Estação de Tratamento do município.