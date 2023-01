Obras de parque linear de Passo Fundo iniciam em fevereiro

As obras do Parque Linear da Avenida Brasil, em Passo Fundo terão início no dia 6 de fevereiro. A data foi confirmada pelo prefeito Pedro Almeida nesta quinta-feira (26), em encontro com entidades empresariais e veículos de comunicação na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para apresentar detalhes do projeto, que contempla 10 canteiros entre o Centro e o bairro Boqueirão. Com uma perspectiva temática, em que cada canteiro terá características e funcionalidade específicas, a revitalização deverá ser concluída em 15 meses.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento, o projeto preserva a maneira como a população já utiliza os canteiros, adicionando novas possibilidades, como explica o secretário da pasta, Giezi Schneider. "O parque contempla a setorização dos canteiros a fim de que eles sejam estruturados de acordo com o olhar da cidade e de como eles são ocupados hoje. Queremos criar espaços ainda mais democráticos e acessíveis a toda população, para diferentes interesses e que nos ajudem a preservar a cidade", considerou.

Na prática, cada canteiro terá foco em determinada atividade. Haverá pontos voltados a atividades físicas, à organização de feiras, à realização de manifestações culturais e artísticas e para trabalho, por exemplo. O projeto abrange, ainda, canteiros direcionados à educação, convivência das crianças e espaço pet.

Entre outras intervenções previstas e que vão se perpetuar em todos os canteiros, estão: a separação da ciclovia e do caminhódromo para proporcionar mais segurança aos usuários; a instalação de novos equipamentos e mobiliários; a revitalização dos passeios e meios-fios; a preservação das espécies vegetais com acréscimo e a substituição de árvores; iluminação e internet Wi-Fi.

A execução do projeto foi dividida em três etapas: a primeira abrangerá os canteiros 1, 2 e 3; a segunda será nos canteiros 4, 5 e 6. Já a terceira será de revitalização dos canteiros 7, 8, 9 e 10. Cada uma destas fases deverá ser realizada em um período de cinco meses. Dessa forma, a previsão de entrega da obra é de até um ano e meio.

Conforme o secretário de Planejamento, Giezi Schneider, os três primeiros canteiros serão cercados a partir da próxima semana. Por isso, é importante que a comunidade esteja atenta às mudanças no local. "Estamos fazendo o possível para gerar o menor impacto no dia a dia das pessoas. No entanto, toda obra exige alterações. Durante o fechamento dos canteiros em obras, haverá a interrupção de trecho da ciclovia e do caminhódromo", destaca.

O investimento na obra será de R$ 13,1 milhões. Desse total, R$ 8,8 milhões foram captados junto ao governo do Estado, por meio do programa Avançar no Turismo, e R$ 4,3 milhões são provenientes de contrapartida do município.