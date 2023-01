Está em andamento a construção de um totem turístico, que demarca o acesso principal ao Vale dos Vinhedos, na Serra gaúcha. A ideia é facilitar a localização do morador ou turista que precisar de alguma informação sobre pontos turísticos ou localidades, além de funcionar como um demarcador do início da rota do enoturismo do distrito. No local haverá espaço para parada de veículos e contará com iluminação, facilitando para o turista estacionar, tirar fotos e consultar o mapa do próprio distrito.

O secretário da Agricultura Volnei Christófoli explicou sobre a importância da localidade contar com um totem. "A função do equipamento é de ajudar as pessoas a se localizarem no distrito. Ao chegarem no local vão poder acessar todos os empreendimentos e pontos turísticos do Vale através de um QRCode que estará disponível no próprio totem. A ideia é de facilitar o acesso aos turistas e empreendimentos através do portal do Vale, e que também batam fotos, publiquem e enviem para o mundo inteiro", afirmou

O totem estará localizado na estrada que dá acesso ao Vale, no km 13 da ERS-444. A inauguração deve ocorrer no segundo semestre deste ano.