Biblioteca pública de Santa Maria vai passar por reformas

Um dos locais que é símbolo da cultura de Santa Maria, a Biblioteca Municipal Henrique Bastide, está prestes a receber uma atenção especial. Sofrendo com a ação do tempo, o local vai passar por uma grande reforma nos próximos meses. Para isso, a Prefeitura lança o edital para fornecimento de material e mão de obra, referente à reforma parcial da biblioteca. O valor da obra está previsto em R$ 552.7 mil.

O projeto da reforma prevê a reforma parcial do prédio da biblioteca, sendo os principais serviços contemplados a repintura fachada oeste, correção de piso externo, substituição da cobertura de vidro e telhado, reparos em paredes internas, instalação de um elevador interno, adequação de sanitários para PCD e reformas na sala do acervo. A secretária de Cultura, Rose Carneiro, afirma que é uma ação que contempla a necessidade de deixar o espaço ativo da forma que merece e também para que as atividades escolares que ocorrem com frequência, como visitas de turmas, atividades de leitura e teatro para estudantes, possam seguir de forma mais frequente.

"Nós estamos há um bom tempo tentando recuperar a Biblioteca. Ela é um símbolo histórico, arquitetônico e cultural. Agora damos esse passo, após a conclusão do projeto. E, em breve, vamos ter um local renovado, com acessibilidade, para que toda a população possa usufruir de forma ativa e segura desse instrumento importante para a educação e a cultura", reforça. Além da reforma do prédio, a Secretaria de Cultura planeja propor por meio de edital um novo painel nos fundos, assim como feito nos mirantes da estrada do Perau e no Parque Itaimbé, com a atuação de artistas locais. Porém não há previsão de data.