Secretários da prefeitura de Erechim, bem como os gestores técnicos do Executivo, receberam da empresa contratada o projeto de engenharia para posterior construção com a duplicação da Ponte do Rio Tigre. Foram apresentadas as pranchas dos projetos, memorial descritivo e todos os documentos para a construção da ponte. O orçamento estimado restou em cerca de R$ 4 milhões.

A prefeitura licitou em 2022 o projeto técnico para a Ponte do Rio Tigre e vai doar o documento para o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do RS (Daer), que dentro da sua peça orçamentária vai licitar a execução da obra de duplicação da ponte, localizada na ERS-477. A partir de agora, o projeto será analisado no prazo de uma semana pelos gestores técnicos responsáveis para posterior encaminhamento para a autarquia estadual.

Conforme o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, o município de Erechim está empenhado em solucionar essa demanda histórica da população regional, a partir da construção do projeto e de alianças com lideranças, tanto do município quanto da região. "Vamos precisar de muita força política e mobilização regional a nível de Alto Uruguai, além dos apoios das entidades de classe para que o projeto definitivamente saia do papel. Esta duplicação tem muita urgência, porque há trafego intenso de veículos pesados e de passeio. Ainda vale destacar que a ponte faz ligação com regiões muito importantes do norte e nordeste gaúcho e a duplicação é aguardada há mais de 30 anos pela comunidade", ressalta