Bom Jesus terá programa para pessoas com autismo

Está na fase final o processo para implantação na região do Programa de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, em Bom Jesus. A ação, coordenada pelo governo do Estado, conta com um centro macrorregional de referência, que estará localizado em Gramado, e um centro regional, em Vacaria.

Em Bom Jesus será aberto um espaço exclusivo para o atendimento de pessoas com autismo, tendo uma equipe técnica com profissionais como psicólogos, assistente social, neurologista, fonoaudiólogo, entre outros. A secretária da Saúde, Renata Zamban Paim destaca que os pacientes serão encaminhados para Vacaria para avaliação em caso graves do transtorno, e a partir dos diagnósticos retornam com um plano de trabalho a ser executado pelos profissionais ligados a secretaria da Saúde do município.

O Centro Regional de Referência funcionará em parceria com a ONG Passo Amigo. Recentemente os representantes da Apae, da secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, da ONG e do Centro Macroregional estiveram reunidos em Bom Jesus para alinhar algumas tratativas em relação a implantação desse programa nos próximos dias.

Atualmente nove pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo estão sendo atendidas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Ainda segundo a secretária Renata Zamban, esta sendo realizado projeto de implantação centro de equoterapia para os pacientes de Bom Jesus.