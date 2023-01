Festa do Figo pretende movimentar comunidades do interior de Nova Petrópolis

Um dos mais tradicionais eventos do interior de Nova Petrópolis está de volta em 2023. A 48ª edição da Festa do Figo ocorre nos dias 4 e 5 de fevereiro, na Sociedade Cultural e Esportiva de Linha Araripe. O evento terá boa parte da programação gratuita e espera atrair, nos dois dias, cerca de 15 mil pessoas.

Em visita ao Jornal Cidades, as soberanas do evento, rainha Jordana Kiekow e as princesas, Caroline Marcon Schneider e Keyla Rame Galgaro falaram da expectativa sobre a retomada da festividade. Ocorrida em 2020, a Festa do Figo foi uma das últimas a acontecer antes da chegada da pandemia no Rio Grande do Sul. Agora, a comunidade se mobiliza para, novamente, receber os turistas.

Atualmente cerca de 60 famílias de Nova Petrópolis trabalham com o cultivo do figo. São 38 hectares plantados e, de acordo com a corte do evento, todos os anos são colhidos 450 toneladas da fruta. "A maioria dessa produção é encaminhada para a indústria, para a produção de doces. Cerca de 80% é destinada a isso. O restante é para o consumo do figo in natura", conta Keyla.

Com um caráter cooperativo, toda a Festa do Figo é produzida pelos integrantes das localidades do interior. Cerca de 250 pessoas estão envolvidas entre organização, produção de doces para comercialização, gastronomia e eventos.

Dentre a programação destacam-se uma caminhada, realizada pela área rural de Nova Petrópolis, com 14 quilômetros percorridos. Durante o caminho serão distribuídos água e frutas aos participantes. Outro destaque vai para o almoço típico, servido na mesa, que vai ocorrer nos dois dias de evento. Tanto a caminhada quanto o almoço são pagos à parte.

As atrações gratuitas englobam apresentações folclóricas, bandas musicais e uma celebração ecumênica, no domingo (5). Haverá um pavilhão com 450 expositores, que venderão alimentos com base no figo e outros atrativos da cultura germânica. Outro destaque do evento é a cerveja de figo, produzida por uma cervejaria local.