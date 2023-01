Viamão é mais uma cidade a decretar emergência

O prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, assinou o decreto de situação de emergência no município. A decisão foi tomada após estudos técnicos realizados pelo Emater e Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), que apontam prejuízos da ordem de R$ 60 milhões na agropecuária local, com perdas severas nas culturas de hortaliças, pecuária de corte e leite e lavouras de arroz e soja.

Segundo o decreto, o município acumulou desde o mês de agosto de 2022, apenas 58 milímetros de precipitação pluviométrica. Como consequência, acarretam-se os danos e prejuízos em especial na zona rural, incluindo a redução severa dos reservatórios de água que já provocam o impedimento da hidratação animal, com perdas produtivas e redução do bem-estar dos animais afetados.

"Infelizmente, não há previsões de precipitação pluviométrica significativa capaz de resolver ou mitigar os efeitos da escassez hídrica. Com o decreto, que ainda precisa ser homologado pela Defesa Civil Estadual, poderemos desenvolver ações de auxílio aos produtores, bem como eles poderão acessar recursos específicos para essas situações", esclarece o secretário de Agricultura, Henrique Noronha.

De acordo com Magalhães, há um monitoramento diário junto à Corsan sobre a situação do abastecimento urbano. "Porém, é chegada a hora de todos colaborarem no uso racional, evitando qualquer desperdício. Estamos construindo a nossa estação de captação em Itapuã, que será a nossa segurança nos próximos anos, mas ainda é necessário essa colaboração da nossa população", resumiu o prefeito.