A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, recebeu o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, e o secretário municipal de Saúde, Celso Kaplan. Na reunião, foi discutida a viabilidade de que Estrela seja referência regional na área de traumato-ortopedia.

Os representantes do município também apresentaram a demanda pela construção de mais duas Unidades Básicas de Saúde, que será analisada pela Secretaria Estadual da Saúde.

A secretária de Saúde do RS recebeu os pedidos dos gestores municipais e solicitou que seja enviado um plano operativo para avaliar técnica e financeiramente a possibilidade do Hospital Estrela para se tornar referência. Atualmente, a referência para Estrela e outros municípios do Vale do Taquari é o município de Canoas. "A região clama pela referência em média e alta complexidade em traumatologia. Teremos mais segurança para prestar um serviço de qualidade à população", explica Celso Kaplan.