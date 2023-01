A Secretaria Municipal de Educação de Imbé confirmou, nesta semana, que os kits de material escolar que serão distribuídos gratuitamente para todos alunos da rede municipal de educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) serão entregues aos pais ou responsáveis nos dias 09 e 10 de fevereiro. A entrega será realizada diretamente nas escolas onde os estudantes estão matriculados. As mochilas serão distribuídas para alunos da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. O ano letivo nas escolas municipais iniciará no dia 14 de fevereiro. "Assim como no ano passado, tomamos essa medida visando auxiliar as famílias dos nossos estudantes. Com certeza essa economia será importante para muitas pessoas", disse o prefeito de Imbé, Ique Vedovato.