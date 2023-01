Capão da Canoa terá ponto para doação de alimentos no fim de semana

No sábado (28), em Capão da Canoa, o Movimento Rio Grande Contra a Fome vai retomar as ações de arrecadação de alimentos. Das 8h às 17h, em um posto de coleta que vai funcionar no Largo do Baronda, equipes estarão recebendo os donativos, que serão encaminhados depois à Central de Doações da Defesa Civil Estadual. Os organizadores pedem que, preferencialmente, sejam doados leite, café, biscoitos e óleos ou cestas básicas já montadas.

"Gradualmente, estamos levando o Rio Grande Contra a Fome a todas as regiões gaúchas, já que a insegurança alimentar é uma problemática estadual e nacional. Com certeza, a atividade no litoral, que conta com a parceria direta da Defensoria Pública, da Prefeitura e de outras entidades e instituições, vai sensibilizar muitas pessoas e reforçar a força-tarefa", explica o presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira.

O Rio Grande Contra a Fome é coordenado pela Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Ministério Público e também conta com a adesão de mais de 20 outras instituições e entidades gaúchas. A iniciativa foi lançada em junho do ano passado.