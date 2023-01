Justiça amplia prazo de intervenção do município em hospital de Canoas

A Justiça do Rio Grande do Sul concedeu mais 120 dias de intervenção no Hospital Universitário de Canoas (HU) para a Prefeitura. A decisão foi emitida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Canoas e é válida a partir de 4 de fevereiro, um dia após o prazo final da intervenção, iniciada dia 27 de maio do ano passado pela área da saúde.

A medida do judiciário garante tempo para a Secretaria Municipal de Saúde realizar o edital de contratação da nova empresa que fará a gestão do HU de forma definitiva. Em dezembro do ano passado, a Administração Municipal revogou o edital que previa a contratação de uma empresa para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Universitário (HU). O objetivo era atualizar o valor mensal necessário para a boa gestão da casa de saúde.

"Após balanços financeiros realizados pela intervenção municipal, foi comprovado que o valor da operacionalização do Hospital Universitário era superior ao valor licitado, de R$ 13 milhões por mês. Atualmente, a operacionalização do HU é superior a R$ 14 milhões ao mês. Portanto, para resolvermos este problema em definitivo, foi necessário a revogação do edital", explica o secretário de Saúde. Aristeu Ismailow.

O Hospital Universitário de Canoas é referência para 413 cidades do Rio Grande do Sul, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. A casa de saúde atende 33 especialidades e, apenas no ano passado, realizou 3.898 cirurgias, 2.841 partos, 2.604 internações pediátricas e mais de 600 mil exames.