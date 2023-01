Uma parceria inédita entre a Prefeitura de Novo Hamburgo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas busca incentivar a regularização ambiental das atividades de oficinas mecânicas e lavagens de veículos na cidade. Com o Regulariza Aí, o microempreendedor terá acesso a consultorias ambientais para auxiliar na regularização das atividades por meio do licenciamento ambiental, além do subsídio de 80% dos custos dos serviços técnicos como orientações para licenciamento ambiental, plano de gerenciamento de resíduos sólidos e projeto de estação de tratamento de efluentes.

A prefeita Fátima Daudt destacou a importância das iniciativas que começam em parcerias, especialmente com o Sebrae, que já tem uma relação consolidada com a administração municipal. "Sabemos da dificuldade que a palavra 'regularizar' carrega e o quanto isso pesa para o microempreendedor, parcerias são importantes dentro dos processos de regularização", disse.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Ráfaga Fontoura, ao apresentar o projeto, salientou que a proposta pode alcançar outras áreas da economia a partir da execução deste programa. "O nosso objetivo foi apresentar uma proposta que tivesse impacto social, econômico e ambiental. Conseguimos chegar no plano, que foi coroado com a participação do Sebrae que não somente aceitou o pedido de operacionalizar o projeto como também financiar", disse Fontoura. Ele apontou que oficinas mecânicas e lavagens de veículos são os primeiros empreendimentos a serem beneficiados com o programa por serem os que mais geram impactos ambientais com poluição por meio do uso de produtos como graxa, óleo, detergentes e de pisos não impermeabilizados.