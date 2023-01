O prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, fez um balanço sobre o ano de 2022 na cidade. Ele falou sobre ações e investimentos que foram realizados na cidade no ano passado e perspectivas para esse ano durante coletiva de imprensa, realizada nesta semana.

Os investimentos chegaram a R$ 196,5 milhões e envolveram setores prioritários para o crescimento de Garibaldi. Intervenções para qualificar o acesso de moradores e turistas ao município foram um dos destaques da administração. "A obra de repavimentação da rua Parque Fenachamp recebeu recursos de R$ 2,49 milhões e foi fundamental para garantir a chegada dos visitantes ao nosso maior evento", observou o prefeito.

A prefeitura também adquiriu 22 hectares para a construção do Centro Multiesportivo. Na infraestrutura, Chesini anunciou também a construção de um obelisco junto ao acesso principal à cidade. Ao destacar as ações do ano, Chesini disse ser fundamental investir com responsabilidade, respeito ao dinheiro público e transparência. "Temos o compromisso de prestar contas aos nossos garibaldenses", finalizou.